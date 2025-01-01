Zum Inhalt springenBarrierefrei
Es ist wieder soweit: Die Zeit der Geister und Dämonen hat begonnen! Erfreue dich an wohligem Grusel und stelle dich krassen Schockmomenten, die dir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Hier findest du schaurige Geschichten perfekt für dunkle Herbstabende, an denen man nicht sicher ist, ob der Wind heult - oder etwas anderes...

Schauerliche Geschichten

Akte X - Die unheimlichen Fälle des FBI
Halloween Ends
Halloween: H20
Halloween II – Das Grauen kehrt zurück
Erlöse uns von dem Bösen
The Purge: Anarchy
Z Nation
The Purge - Die Säuberung
The Purge: Election Year
The Cabin in the Woods
Sacred - Die Prophezeiung
House of the Witch
Exorzismus 2.0
What Keeps You Alive
100 Feet – Unter Arrest
American Psycho 2
Girl on the Third Floor
The Rake - Das Monster
Haus der 1000 Leichen
Inside Es - Der Horrorclown Pennywise

Geistreiches

Charmed - Zauberhafte Hexen
X-Factor: Das Unfassbare
Ghost Whisperer - Stimmen aus dem Jenseits
Ghost Hunters
Ghost Adventures
Deadbeat
Ruhelose Seelen - Nachrichten aus der Zwischenwelt
Ghost Adventures
Ghosts
100 Feet – Unter Arrest
Girl on the Third Floor
Scary Living – Amerikas gruseligste Häuser
Jack Osbourne's Night Of Terror
The Dresden Files
Curse of the Nun
Der Killerclown
The Grudge
Another Deadly Weekend
Blair Witch II
Schneeweißchen und Rosenrot

Echt gruselig: True Crime

Homicide Hunter - Dem Mörder auf der Spur
Perspektiven des Todes
Evil - Gesichter des Bösen
Unfall, Selbstmord oder Mord?
Deutschlands spektakulärste Kriminalfälle
Verscharrt & vergraben - Mord verjährt nicht
Unexpected Killer - Die Mörder von nebenan
Im Kopf des Verbrechers
Death by Fame
Der Fall Jeffrey Epstein
Stimmen im Kopf - Stranger Crimes
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Evil - Stimmen des Bösen
On the Case - Unter Mordverdacht
Zerstört - Ein Mord, drei Schicksale
Unschuldig verurteilt?
Killers on Camera - Auf frischer Tat ertappt
Abgründe - Unfassbare Verbrechen
JENKE. CRIME.
Schatten des Zweifels - Suche nach dem wahren Mörder

Lach dich untot

Renfield
Lake Placid Vs. Anaconda
Cocaine Bear
Strippers vs. Zombies
American Werewolf
Mega Monster Movie
Sharkansas Women's Prison Massacre
Porno - Dämonische Verführung
Dead 7 – Sie sind schneller als der Tod
Ugly Americans
Psycho Goreman
Sex, Gras & Zombies!
John Dies at the End
Monster Worms
Reise zurück in der Zeit
Leprechaun – Der Killerkobold
Deathgasm
Abraham Lincoln Vs Zombies
Love Bite - Nichts ist safer als Sex
Zombie Fieber

Zeit für Zombies

Die Mumie
Z Nation
The Cabin in the Woods
Strippers vs. Zombies
Zombieworld – Das Ende ist da
Dark Night of the Walking Dead
Beyond the Call to Duty: Elite Squad vs. Zombies
Zombie Crisis
Dead 7 – Sie sind schneller als der Tod
First Person Shooter: FPS
Nazi Zombie Battleground
Zombie Hatebreed
Django vs Zombies
Caspers Gruselschule
Night of the Living Deb
Sex, Gras & Zombies!
Strain 100 - The End of Days
Biohazard – Patient Zero
Tom Sawyer vs. Zombies
Battle of the Damned

Harter Horror ab 18

Halloween Ends
Z Nation
House of the Witch
Strippers vs. Zombies
Exorzismus 2.0
Haus der 1000 Leichen
The Night Before Halloween
Another Deadly Weekend
Wolf Creek
31 - A Rob Zombie Film
I Spit on your Grave 1978 - Ich Spuck auf dein Grab
The Devil’s Rejects
Blair Witch II
Der Exorzismus der Tracy Crowell
See No Evil 2
3 From Hell
Trick - Dein letztes Halloween
Obsession - Tödliche Spiele
First Person Shooter: FPS
Boar

