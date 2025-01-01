Live TV kostenlos auf Joyn streamen
Über 60 TV-Sender sowie aktuelle Sportevents live ansehen.
Live-TV auf Joyn: zahlreiche TV-Sender online schauen
Internet TV auf Knopfdruck: Auf Joyn kannst du zahlreiche TV-Sender live online anschauen. Egal ob der Film am Abend, neue Folgen deiner Lieblings-Serie oder beliebte Sendungen und Shows: In unserem Live-TV Player warten über 60 Sender darauf, von dir entdeckt zu werden. Das ist Fernsehen auf Knopfdruck, einfach über das Internet Livestreams auf deinen TV gestreamt über die Joyn App. Darunter befinden sich die öffentlich-rechtlichen TV-Sender ARD und ZDF sowie dritte Programme, aber auch Privatsender wie ProSieben, Sat.1, Kabel 1, DMAX und TLC. Darüber hinaus findest du auf Joyn auch Spartensender wie ProSieben Maxx und Kabel 1 Doku im Live-Stream. So verpasst du keine Sendung mehr im TV.
Wie funktioniert Live-TV auf Joyn?
Um den Livestream auf Joyn schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internet-Verbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät der Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy sowie Smartphone oder dem Smart TV. Für mobile Geräte findest du die App ganz einfach für Android-Geräte im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live TV auf Joyn direkt über dein Smart-TV zu streamen werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender anschauen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.
Welche Sender gibt es im Live-TV auf Joyn?
Im Live TV Stream auf Joyn kannst du über 60 deutsche Sender anschauen. Dazu gehören die öffentlichen-rechtlichen Free-TV Hauptsender ARD und ZDF sowie Spartensender wie ARTE, 3Sat, KIKA, ARD alpha, ZDF Info, Tagesschau 24 und phoenix, zusätzlich dritte Programme wie MDR, WDR, BR und HR. All diese Sender kannst du im Live-Stream in HD-Qualität genießen.
Auch Sport kommt bei uns nicht zu kurz. Auf Eurosport 1 siehst du zahlreiche Live-Sport-Events wie die French Open, die Tour de France und die Giro D'Italia.
Darüber hinaus kannst du alle frei empfangbaren Sender der ProSiebenSat.1-Familie sowie von Discovery anschauen. Dazu zählen unter anderem die Hauptsender ProSieben, Sat.1, Kabel 1, Sixx, DMAX und TLC sowie die Spartensender ProSieben Maxx, Kabel 1 Doku, HGTV und Sat.1 Gold.
Zusätzlich kannst du auch den Stream von weiteren Sendern wie Tele 5, Comedy Central, WELT, MTV und Servus TV gratis anschauen.
Eine noch größere Fernsehsender-Vielfalt gibt es bei Joyn PLUS+. Dort findest du auch noch die Pay-TV Sender Kabel 1 classics, Sat.1 emotions und Pro7 FUN sowie alle Sender als HD-Sender und mit weniger Werbung. Zusätzlich kannst du exklusive Eurosport Event-Streams von Sport-Veranstaltungen und aktuellen Spielen genießen.
Sendung verpasst? Kein Problem
Solltest du deine Lieblings-Sendung im Livestream verpasst haben, dann kannst du sie teilweise auch noch nach der Ausstrahlung im TV anschauen. Denn du findest bei uns von den Sendern von Pro7Sat.1 und Discovery in der dazugehörigen Mediathek die aktuellen Folgen zahlreicher Sendungen und Serien und sogar Filme.