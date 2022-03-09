Die Fast Food-Hacker: Chicken NuggetsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 09.03.2022: Die Fast Food-Hacker: Chicken Nuggets
44 Min.Folge vom 09.03.2022Ab 12
Burger, Pizza, Döner - fast alle lieben Fast Food. Doch kann man die Gerichte eins zu eins nachkochen? Dieser Challenge stellen sich "The Taste"-Gewinnerin Felicitas Then und Hobbykoch und Barista Mergim Muja. Auf dem heutigen Speiseplan stehen: Chicken Nuggets auf indische Art mit Käse überbacken und einem leckerem Ananas-Curry-Dip. Schaffen es die Fast Food-Hacker, das Gericht originalgetreu nachzukochen?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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