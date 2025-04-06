Zum Inhalt springenBarrierefrei
Gefährliche Böller

SAT.1Staffel 2Folge 12vom 06.04.2025
46 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12

Ein Jugendlicher terrorisiert mit illegalen Feuerwerkskörpern einen Plattenladen und auch sein kleiner Bruder ist mit den Böllern unterwegs. Als die Mutter auf eigene Faust helfen will, gerät sie in Lebensgefahr. - Eine Frau vermisst ihren Mann. Bei einer Nachbarin stoßen die Beamten auf eine Swingerparty - aber was ist mit dem Vermissten? - Die Polizisten überprüfen eine Bettlerin auf Kindesmisshandlung, da eine Frau das Kind als das ihrer Freundin zu erkennen glaubt.

