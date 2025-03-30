Bewaffneter verbreitet Schrecken im ParkJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 14: Bewaffneter verbreitet Schrecken im Park
46 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Die Polizisten suchen einen Maskierten im Stadtpark, der bewaffnet ist. Sie stellen schließlich einen Räuber, der gerade einen Liegeplatz plündert - doch er ist nicht der Gesuchte! - Die Zentrale meldet einen Diebstahl in einem Wohnhaus. Der verdächtigte Monteur versucht vergeblich zu flüchten. Oder steckt doch noch jemand anderes hinter dem Bargeld-Klau? - Zwei vermeintliche Autodiebe im Wagen eines Malermeisters entpuppen sich als dessen Tochter und sein Lehrling ...
