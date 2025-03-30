Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 15vom 30.03.2025
Folge 15: Friss und stirb!

46 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Eine Frau und ein Mann sind auf einem Hundeplatz aneinandergeraten. Als die Beamten eintreffen, hat die Frau den Mann gerade im Schwitzkasten - und zwingt ihn, eine Wurst zu essen. - Eine junge Frau wurde vor der Uni überfallen und ausgeraubt, ihr Bekannter hat den Dieb gejagt und ihm die Handtasche wieder entrissen. Doch die Beamten entdecken Ungereimtheiten und dann eskaliert die Situation unerwartet.

SAT.1
