SAT.1Staffel 2Folge 3vom 29.06.2025
Folge 3: Beste Feindinnen

46 Min.Folge vom 29.06.2025Ab 12

Auf einer Hochzeit verschwinden Geld und Geschenke. Als die Polizei eintrifft, droht die Situation zu eskalieren, denn Trauzeugin und Brautjungfern gehen sich an die Gurgel. Können die Beamten den Tag für das Brautpaar noch retten? - Eine Stewardess alarmiert die Polizei. Sie hat in ihrer Wohnung einen halbnackten Mann schlafend auf dem Sofa vorgefunden. Was steckt dahinter? - Die Polizisten werden Zeuge, wie ein Taxi in mehrere Mülltonnen am Straßenrand kracht.

