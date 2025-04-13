Paketbotin findet Baby in ihrem WagenJetzt kostenlos streamen
Auf Streife - Berlin
Folge 8: Paketbotin findet Baby in ihrem Wagen
45 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12
Die Polizisten werden von einer Paketbotin gerufen: Als sie zum Fahrzeug kam, lag darin plötzlich ein Säugling! Die Polizisten finden Blut, das nicht vom Baby stammt. Jede Sekunde zählt. - Während einer Streifenfahrt werden die Polizisten auf eine wild gestikulierende Frau aufmerksam. Sie berichtet von einem Feuer in ihrer Firma und einer vermissten Kollegin, die sich noch im Gebäude befindet. Was den Beamten außerdem noch begegnet, hätte niemand erwartet.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
