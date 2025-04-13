Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 2Folge 5vom 13.04.2025
46 Min.Folge vom 13.04.2025Ab 12

Die Beamten bekommen einen Notruf, weil eine schwerverletzte Frau mit Helm an einer viel befahrenen Straße liegt. Als sie ankommen, knipsen ein paar Gaffer lieber Fotos, als zu helfen. - Eine Frau vermutet einen Einbruch bei ihren verreisten Nachbarn. Der Einbrecher könnte noch vor Ort sein. Die Hintergründe der Tat schockieren die Beamten. - Ein Kind wird gewaltsam in einem Laden festgehalten und die Mutter ruft verzweifelt die Polizei.

