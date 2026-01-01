Auf Streife - Berlin
Folge 17: Die Pistole
46 Min.Ab 12
Die Polizisten werden von einer jungen Frau alarmiert, weil ein angetrunkener Obdachloser im Park mit einer Waffe hantiert. Dann löst sich ein Schuss ... - Die Polizei beobachtet ein Szenario: Ein Mann hält eine Frau fest und bezichtigt sie schreiend des Gemüse-Diebstahls. Doch der Fall liegt weitaus schwieriger. - Die Beamten werden von einer besorgten Mutter zu ihrer Arbeitsstelle gerufen, weil sie ihren kleinen Sohn vermisst. Der Junge hat Diabetes ...
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
