Auf Streife - Berlin

SAT.1Staffel 2Folge 17
46 Min.Ab 12

Die Polizisten werden von einer jungen Frau alarmiert, weil ein angetrunkener Obdachloser im Park mit einer Waffe hantiert. Dann löst sich ein Schuss ... - Die Polizei beobachtet ein Szenario: Ein Mann hält eine Frau fest und bezichtigt sie schreiend des Gemüse-Diebstahls. Doch der Fall liegt weitaus schwieriger. - Die Beamten werden von einer besorgten Mutter zu ihrer Arbeitsstelle gerufen, weil sie ihren kleinen Sohn vermisst. Der Junge hat Diabetes ...

