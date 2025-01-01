Auf Streife - Berlin
Folge 16: Drogenfracht im Körper
46 Min.Ab 12
Eine junge Frau bricht nach einem Urlaub in Südamerika am Busbahnhof zusammen und schwebt in akuter Lebensgefahr - ihre beste Freundin ist spurlos verschwunden. - Die Putzfrau einer Galerie meldet einen Einbruch. Eine künstlerische Installation aus Alltagsmüll wurde entwendet. Die Polizisten ermitteln. - Die Polizei wird auf eine Tennisanlage gerufen. Ein 14-jähriger Spieler ist auf seinen Gegner losgegangen und hat auch seinen Trainer verletzt. Was ist mit dem Jungen los?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1