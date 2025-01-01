Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Hund erschnüffelt Finger im Wald

SAT.1Staffel 2Folge 6
46 Min.Ab 12

Eine Spaziergängerin meldet sich bei der Polizei. Ihr Hund hat im Wald einen Finger gefunden! Es beginnt die Suche nach einer Leiche. - Die Beamten werden zu einem Getränkemarkt gerufen, in dem ein alkoholisierter Mann Waren klauen und im Anschluss mit zwei Kindern im Auto weiterfahren wollte. Als die Beamten eintreffen, sind die Kinder verschwunden. - Eine Frau verständigt die Polizei, nachdem sie beobachtete, wie ein Fahrradfahrer absichtlich abgedrängt und umgefahren wurde.

SAT.1
