Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Die entführte Tochter

SAT.1Staffel 2Folge 18
Die entführte Tochter

Die entführte TochterJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 18: Die entführte Tochter

45 Min.Ab 12

Die Polizisten eilen einer besorgten Mutter zu Hilfe, da ihre Tochter verschwunden ist. Zuerst sieht es so aus, als wäre das Mädchen ausgerissen, doch dann erhält die Mutter eine Lösegeldforderung ... - Einem Kellner wird Geld aus dem Dienst-Portemonnaie gestohlen, der Dieb muss unter den Gästen sein. Und die Beute wird tatsächlich bei einer Frau gefunden. Aber ist sie wirklich schuldig? - Ein Wagenbesitzer blickt schockiert auf sein mit Hundekot verschmiertes Auto.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen