Auf Streife - Berlin
Folge 18: Die entführte Tochter
45 Min.Ab 12
Die Polizisten eilen einer besorgten Mutter zu Hilfe, da ihre Tochter verschwunden ist. Zuerst sieht es so aus, als wäre das Mädchen ausgerissen, doch dann erhält die Mutter eine Lösegeldforderung ... - Einem Kellner wird Geld aus dem Dienst-Portemonnaie gestohlen, der Dieb muss unter den Gästen sein. Und die Beute wird tatsächlich bei einer Frau gefunden. Aber ist sie wirklich schuldig? - Ein Wagenbesitzer blickt schockiert auf sein mit Hundekot verschmiertes Auto.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1