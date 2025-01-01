Auf Streife - Berlin
Folge 4: Illegaler Exotenhandel
46 Min.Ab 12
Einer besorgten Autofahrerin ist ein ein verletzter Jugendlicher aufgefallen, der verwirrt umherirrt. Die Polizisten erfahren, dass seine Freundin entführt wurde. - Eine Frau meldet einen schwer verletzten Auszubildenden in einer Autowerkstatt. Ein Unfall? Die Beamten ermitteln, denn irgendetwas stimmt hier nicht. - Ein Zeuge beobachtet, wie auf einem Speditionshof ein LKW von zwei dubiosen Männern ausgeladen wird. Was wird hier verschachert?
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
12
