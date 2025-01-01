Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

19-Jähriger erpresst Mädchen

Staffel 2Folge 9
19-Jähriger erpresst Mädchen

Auf Streife - Berlin

Folge 9: 19-Jähriger erpresst Mädchen

45 Min.Ab 12

Eine Jugendliche begeht einen bewaffneten Überfall auf eine Spielbank. Doch freiwillig scheint die Tat nicht -das Mädchen ist komplett verzweifelt. - Eine Mutter ruft die Polizei in ein Freibad. Ihre Tochter ist verschwunden und sie ist sicher: Es ist ein Perverser unterwegs! - Zwei Frauen werden in der Fußgängerzone die Handys geklaut, während sie einem Hütchenspieler zugesehen haben. Die Beamten decken eine ganz besonders perfide Masche auf.

