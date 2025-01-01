Auf Streife - Berlin
Folge 9: 19-Jähriger erpresst Mädchen
45 Min.Ab 12
Eine Jugendliche begeht einen bewaffneten Überfall auf eine Spielbank. Doch freiwillig scheint die Tat nicht -das Mädchen ist komplett verzweifelt. - Eine Mutter ruft die Polizei in ein Freibad. Ihre Tochter ist verschwunden und sie ist sicher: Es ist ein Perverser unterwegs! - Zwei Frauen werden in der Fußgängerzone die Handys geklaut, während sie einem Hütchenspieler zugesehen haben. Die Beamten decken eine ganz besonders perfide Masche auf.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1