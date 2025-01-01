Auf Streife - Berlin
Folge 20: Spannende Drohne
46 Min.Ab 12
Ein Spanner filmt in einer Siedlung mit seiner Drohnenkamera Frauen beim Oben-Ohne-Sonnenbaden und Pärchen beim Sex -und stellt die Videos auch noch ins Netz! Doch wer ist der dreiste Spanner? - Eine Wirtin ruft die Polizei. Eine Mädchengang hat in ihrem Lokal randaliert, die Wirtin wurde dabei verletzt und ihr Ehemann verfolgt die aggressiven Jugendlichen nun auf eigene Faust. Die Beamten müssen dringend Schlimmeres verhindern!
Auf Streife - Berlin
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1