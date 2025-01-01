Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kleinkind wird vor Kinderheim ausgesetzt

SAT.1Staffel 2Folge 21
46 Min.Ab 12

Ein Kleinkind wird betäubt vor einem Kinderheim ausgesetzt. Das Mädchen sollte eigentlich bei seiner Babysitterin sein. Als die Polizisten die Babysitterin aufsuchen, finden sie diese ebenso betäubt vor. Was ist geschehen? - Die Polizei wird gerufen, weil ein Lehrer einen seiner Schüler mit Leuten gesehen hat, die vorgeben, dessen Eltern zu sein, was aber angeblich nicht stimmt. Die Polizisten ermitteln - und tatsächlich ist an der ganzen Sache etwas faul.

SAT.1
