Auf Streife - Berlin
Folge 22: Die Rache der Sprayer
46 Min.Ab 12
Graffiti-Sprayer beschmieren ein Haus mit Beleidigungen. Die Beamten stellen zwar einen Täter, tappen aber in Sachen Motiv im Dunkeln. Als sie kurze Zeit später zu einem Späti gerufen werden, gibt es eine unerwartete neue Fährte. - Die Polizei entdeckt einen Mann der versucht, einen Altkleidercontainer aufzubrechen. Als er sogar eine Anzeige wegen Diebstahls in Kauf nehmen würde, wenn er nur sofort gehen darf, werden die Polizisten skeptisch - zu Recht!
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1