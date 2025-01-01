Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Die Rache der Sprayer

SAT.1Staffel 2Folge 22
Die Rache der Sprayer

Die Rache der SprayerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 22: Die Rache der Sprayer

46 Min.Ab 12

Graffiti-Sprayer beschmieren ein Haus mit Beleidigungen. Die Beamten stellen zwar einen Täter, tappen aber in Sachen Motiv im Dunkeln. Als sie kurze Zeit später zu einem Späti gerufen werden, gibt es eine unerwartete neue Fährte. - Die Polizei entdeckt einen Mann der versucht, einen Altkleidercontainer aufzubrechen. Als er sogar eine Anzeige wegen Diebstahls in Kauf nehmen würde, wenn er nur sofort gehen darf, werden die Polizisten skeptisch - zu Recht!

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen