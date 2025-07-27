Auf Streife - Berlin
Folge 25: Wo ist mein Kind?
46 Min.Folge vom 27.07.2025Ab 12
Eine Fünfjährige verschwindet spurlos aus einem Schwimmbad. Da sie mit einem anderen Mädchen und deren Eltern gesehen wurde, ist eine Entführung nicht auszuschließen! - Die Leitstelle meldet Ruhestörung in einem Hotel. Vor Ort treffen die Beamten auf einen nervösen Hotelmanager, der angeblich nichts von der Ruhestörung weiß. Doch der Lärm vor dem verdächtigen Zimmer ist nicht zu überhören.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1