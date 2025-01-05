Auf Streife - Berlin
Folge 27: Gaunerzinken
46 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12
Eine Frau hält einen Stadtwerke-Mitarbeiter fest: Der Mann hatte zuvor merkwürdige Zeichen an den Wohnungstüren hinterlassen. Die Beamten erkennen die fachmännisch als Gaunerzinken und landen mitten in einem dramatischen Fall. - Ein erstes Date endet mit einem Überfall auf das Pärchen, dem Mann werden seine Wertsachen und Bargeld geklaut. Er ist sich sicher, dass die Täter Insider-Informationen hatten. Doch wie kann das sein?
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Auf Streife - Berlin
Alle 5 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1