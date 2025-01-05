Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Gaunerzinken

SAT.1Staffel 2Folge 27vom 05.01.2025
Gaunerzinken

GaunerzinkenJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 27: Gaunerzinken

46 Min.Folge vom 05.01.2025Ab 12

Eine Frau hält einen Stadtwerke-Mitarbeiter fest: Der Mann hatte zuvor merkwürdige Zeichen an den Wohnungstüren hinterlassen. Die Beamten erkennen die fachmännisch als Gaunerzinken und landen mitten in einem dramatischen Fall. - Ein erstes Date endet mit einem Überfall auf das Pärchen, dem Mann werden seine Wertsachen und Bargeld geklaut. Er ist sich sicher, dass die Täter Insider-Informationen hatten. Doch wie kann das sein?

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen