Auf Streife - Berlin
Folge 30: Mädchen in Bordell verpfändet
46 Min.Ab 12
Die Polizisten werden von einer Mutter gerufen, deren Tochter offenbar in einem Bordell als Pfand für eine unbezahlte Nummer zurückgelassen wurde. - Die Polizei stellt drei maskierte Männer, die einen Späti überfallen. Die Räuber entpuppen sich als Jugendliche, die ein Rapvideo drehen wollen. - Eine verängstige Mutter alarmiert die Polizei, da sie einen Einbrecher in ihrem Haus vermutet. Vor Ort gibt es einige Ungereimtheiten und im Garten finden die Beamten eine nackte Frau.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1