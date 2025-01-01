Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf Streife - Berlin

Bam! Bus!

SAT.1Staffel 2Folge 31
Bam! Bus!

Bam! Bus!Jetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 31: Bam! Bus!

46 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen wurde an einem Busbahnhof von einem rückwärts rollenden Bus erfasst und schwer verletzt. Ist die Busfahrerin wirklich verantwortlich für das Unglück? Ein Imbissbesitzer ruft die Polizei: Als er aus dem Lager kam, fand er sein Lokal verwüstet, an der Fensterscheibe ist ein blutiger Handabdruck zu sehen - er vermutet ein Verbrechen.

Auf Streife - Berlin
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

