Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Ewiges Mobbingopfer

SAT.1Staffel 2Folge 37vom 27.04.2025
Ewiges Mobbingopfer

Ewiges MobbingopferJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 37: Ewiges Mobbingopfer

46 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12

Eine Frau ruft die Polizei, weil sie sich Sorgen um ihre Freundin macht, die nicht von ihrem Abitur-Nachtreffen zurückgekehrt ist. Die Polizisten finden im Hotel blutige Spuren der Vermissten. - Eine Frau ist fassungslos, als sie mit ihrer kleinen Tochter die neue Wohnung renovieren will und sich unvermittelt mit den alten Mietern konfrontiert sieht, die nie ausgezogen sind. - Die Polizisten werden von einer Saunabetreiberin gerufen, weil sich ein Paar anstößig benimmt.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen