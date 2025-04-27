Auf Streife - Berlin
Folge 37: Ewiges Mobbingopfer
46 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Eine Frau ruft die Polizei, weil sie sich Sorgen um ihre Freundin macht, die nicht von ihrem Abitur-Nachtreffen zurückgekehrt ist. Die Polizisten finden im Hotel blutige Spuren der Vermissten. - Eine Frau ist fassungslos, als sie mit ihrer kleinen Tochter die neue Wohnung renovieren will und sich unvermittelt mit den alten Mietern konfrontiert sieht, die nie ausgezogen sind. - Die Polizisten werden von einer Saunabetreiberin gerufen, weil sich ein Paar anstößig benimmt.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1