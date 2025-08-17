Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Auf Streife - Berlin

Der brennende Motorroller

SAT.1Staffel 2Folge 38vom 17.08.2025
Der brennende Motorroller

Der brennende MotorrollerJetzt kostenlos streamen

Auf Streife - Berlin

Folge 38: Der brennende Motorroller

46 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12

Die Polizisten werden zu einem Verkehrsunfall gerufen. Als sie dort ankommen, ist nur noch die verzweifelte Schwester der Unfallfahrerin vor Ort, von der Verunglückten fehlt jede Spur. - Eine Frau hat einen Hilfeanruf ihrer Tochter erhalten, sie wird in einem Park verfolgt. Die Beamten finden bei ihrer Suche nur die drei völlig zugedröhnten Freunde und den Pulli des Mädchens.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Auf Streife - Berlin
SAT.1
Auf Streife - Berlin

Auf Streife - Berlin

Alle 5 Staffeln und Folgen