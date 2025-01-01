Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 40
Folge 40: Die Ziege ist weg

45 Min.Ab 12

Die Polizisten werden in einen Streichelzoo gerufen: Die Lieblingsziege und heimlicher Star des Tierparks ist verschwunden. Wer will dem armen Tier ans Leder und können die Beamten die zutrauliche Ziege retten? - Ein Mann soll seine Frau geschlagen haben. Doch er bestreitet die Tat und erklärt, er habe sie bewusstlos zu Hause vorgefunden, als er von einer Betriebsfeier heimkam und habe sie deshalb ins Krankenhaus gebracht. Was ist da los?

SAT.1
