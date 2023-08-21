Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Blutbad

FilmRiseStaffel 1Folge 4
Blutbad

BlutbadJetzt kostenlos streamen

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Folge 4: Blutbad

45 Min.Ab 12

Zwei Rechtsanwaltsgehilfen werden 2018 in Arizona, erschossen. Die Morde werden mit einer Schießerei vom Vortag in Verbindung gebracht, und in den folgenden Tagen werden drei weitere Menschen getötet. Die Ermittler suchen nach einem Amokschützen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
FilmRise
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Alle 2 Staffeln und Folgen