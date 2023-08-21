Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 4: Blutbad
45 Min.Ab 12
Zwei Rechtsanwaltsgehilfen werden 2018 in Arizona, erschossen. Die Morde werden mit einer Schießerei vom Vortag in Verbindung gebracht, und in den folgenden Tagen werden drei weitere Menschen getötet. Die Ermittler suchen nach einem Amokschützen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021