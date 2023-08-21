Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 18: März-Massaker
45 Min.Ab 12
Im Jahr 2001 wird eine Studentin in Williamsburg, Virginia, vergewaltigt. Monate später kommt es zu einem zweiten Übergriff, dem noch weitere folgen. Dank neuer DNA-Technologie wird der Täter schließlich Jahre später entlarvt.
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021