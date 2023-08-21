Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 8: Wandelnder Albtraum
44 Min.Ab 12
Ein Anwohner entdeckt 1984 in seiner Einfahrt die zu Tode geprügelte Leiche einer Frau. Die groß angelegte Untersuchung führte aber zu keinem Ergebnis. 2019 wenden die Ermittler eine neue DNA-Technik an, um den Mörder endlich dingfest zu machen.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021