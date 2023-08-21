Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Wandelnder Albtraum

FilmRiseStaffel 1Folge 8
Wandelnder Albtraum

Wandelnder AlbtraumJetzt kostenlos streamen

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Folge 8: Wandelnder Albtraum

44 Min.Ab 12

Ein Anwohner entdeckt 1984 in seiner Einfahrt die zu Tode geprügelte Leiche einer Frau. Die groß angelegte Untersuchung führte aber zu keinem Ergebnis. 2019 wenden die Ermittler eine neue DNA-Technik an, um den Mörder endlich dingfest zu machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
FilmRise
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Alle 2 Staffeln und Folgen