Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 7: Überführt durch Wissenschaft
45 Min.Ab 12
Als zwei kleine Jungen 1979 von der Schule heimkehren, bietet sich ihnen ein grauenhafter Anblick. Ihre Mutter liegt tot und blutüberströmt im Wohnzimmer. Durch die noch neue Technik des DNA-Profilings konnte der Mörder schließlich entlarvt werden.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021