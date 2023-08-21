Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 1: Sinnloses Verbrechen
44 Min.Ab 12
Ein Lastwagenfahrer wird südlich von London tot in seinem Lkw aufgefunden. Die Suche nach dem Mörder bleibt jedoch ergebnislos, bis die Ermittler eine neue, bahnbrechende DNA-Technologie einsetzen.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021