Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Durchbruch in der Forschung

FilmRiseStaffel 1Folge 2
Durchbruch in der Forschung

Durchbruch in der ForschungJetzt kostenlos streamen

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Folge 2: Durchbruch in der Forschung

44 Min.Ab 12

Im Jahr 1976 wurde in Südkalifornien eine Frau mit ihrer eigenen Unterwäsche erwürgt, der brutale Mörder konnte über vier Jahrzehnte lang nicht gefasst werden. Diese Episode erzählt, wie der Mord 41 Jahre später durch DNA-Forensik aufgeklärt wurde.

