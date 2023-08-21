Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 2: Durchbruch in der Forschung
44 Min.Ab 12
Im Jahr 1976 wurde in Südkalifornien eine Frau mit ihrer eigenen Unterwäsche erwürgt, der brutale Mörder konnte über vier Jahrzehnte lang nicht gefasst werden. Diese Episode erzählt, wie der Mord 41 Jahre später durch DNA-Forensik aufgeklärt wurde.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021