Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Der Vergewaltiger von Williamsburg

Staffel 1Folge 15
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Folge 15: Der Vergewaltiger von Williamsburg

44 Min.Ab 12

Ein junges Paar wird auf dem Heimweg von einem nächtlichen Ausflug in Salisbury überfallen. Es wurde eine Untersuchung eingeleitet, um den gewalttätigen Sexualstraftäter aufzuspüren, doch der Täter über ein Jahrzehnt lang der Strafverfolgung.

FilmRise
