Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 10: Wahlloser Mord
44 Min.Ab 12
Der Fund der Leichen von zwei vergewaltigten Teenagern im walisischen Dorf Llandarcy führt 1973 zur größten Untersuchung in der Provinz - leider ohne Erfolg. Fast vier Jahrzehnte später kommt die Polizei dank DNA-Tests dem Mörder auf die Spur.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Copyrights:© Peninsula Television 2021