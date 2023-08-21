Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Wahlloser Mord

FilmRiseStaffel 1Folge 10
Wahlloser Mord

Wahlloser MordJetzt kostenlos streamen

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Folge 10: Wahlloser Mord

44 Min.Ab 12

Der Fund der Leichen von zwei vergewaltigten Teenagern im walisischen Dorf Llandarcy führt 1973 zur größten Untersuchung in der Provinz - leider ohne Erfolg. Fast vier Jahrzehnte später kommt die Polizei dank DNA-Tests dem Mörder auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
FilmRise
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Alle 2 Staffeln und Folgen