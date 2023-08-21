Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 5: Der Serienmörder
45 Min.Ab 12
Am 8. Juni 1984 wurde die Leiche einer jungen Frau in einer Seitenstraße in der Nähe ihres Hauses in Bath, Südengland, entdeckt. Sie war mit 26 Messerstichen niedergestochen worden. DNA-Proben führten zum Täter in der Familie.
