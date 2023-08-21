Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Eiskalter Mord

FilmRiseStaffel 1Folge 20
Eiskalter Mord

Eiskalter MordJetzt kostenlos streamen

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Folge 20: Eiskalter Mord

45 Min.Ab 12

Am 22. Mai 2001 wurde die Polizei in Clearfield, Utah, zum Tatort eines schrecklichen sexuellen Übergriffs gerufen. Einmal mehr kann die Polizei Jahre später den Täter, einen Serienvergewaltiger, dank neuartiger Gentests dingfest machen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
FilmRise
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Alle 2 Staffeln und Folgen