Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 20: Eiskalter Mord
45 Min.Ab 12
Am 22. Mai 2001 wurde die Polizei in Clearfield, Utah, zum Tatort eines schrecklichen sexuellen Übergriffs gerufen. Einmal mehr kann die Polizei Jahre später den Täter, einen Serienvergewaltiger, dank neuartiger Gentests dingfest machen.
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021