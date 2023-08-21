Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 12: Fahrt in die Hölle
46 Min.Ab 12
In der Nacht vom 14. Februar 1988 wird in Butetown, Cardiff, die junge Lynette White als vermisst gemeldet, die seit Tagen nicht mehr gesehen wurde. Innerhalb weniger Stunden entdeckt die Polizei ihre verstümmelte Leiche.
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021