Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Folge 9: Kalte Spuren
44 Min.Ab 12
Als eine beliebte Lehrerin 1992 in ihrem Haus in Pennsylvania brutal überfallen und ermordet wird, erschüttert ihr Tod die Gemeinde. Der Fall blieb zunächst ungeklärt. Erst 27 Jahre später kommen engagierte Ermittler ihrem Mörder auf die Spur.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Dokudrama, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Peninsula Television 2021