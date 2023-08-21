Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Neue Spuren

FilmRiseStaffel 1Folge 14
Neue Spuren

Neue SpurenJetzt kostenlos streamen

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Folge 14: Neue Spuren

45 Min.Ab 12

Im Jahr 2011 wird eine 69-jährige Frau brutal ermordet aufgefunden. Auch wenn der Fall erst nicht weiter verfolgt wird, doch entschlossene Ermittler nutzen eine neue DNA-Technologie, die sie schließlich zur Wahrheit führt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter
FilmRise
Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Bloodline Detectives: Die DNA der Täter

Alle 2 Staffeln und Folgen