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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 1vom 01.08.2026
Panik an Bord

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Corneil and Bernie

Folge 1: Panik an Bord

14 Min.Folge vom 01.08.2026

John und Beth sind im Urlaub, vermissen Corneil jedoch so sehr, dass sie Bernie anrufen und ihn bitten, Corneil zu ihnen zu bringen. Es gibt nur ein kleines Problem: Corneil gesteht, dass er Flugangst hat. Diese Angst wird nicht gerade geringer, als die Piloten während des Fluges auf mysteriöse Weise einschlafen ...

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