Staffel 1Folge 1vom 01.08.2026
Panik an BordJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 1: Panik an Bord
14 Min.Folge vom 01.08.2026
John und Beth sind im Urlaub, vermissen Corneil jedoch so sehr, dass sie Bernie anrufen und ihn bitten, Corneil zu ihnen zu bringen. Es gibt nur ein kleines Problem: Corneil gesteht, dass er Flugangst hat. Diese Angst wird nicht gerade geringer, als die Piloten während des Fluges auf mysteriöse Weise einschlafen ...
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo