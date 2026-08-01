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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 14vom 01.08.2026
Liebe mich, liebe meinen Hund

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Corneil and Bernie

Folge 14: Liebe mich, liebe meinen Hund

12 Min.Folge vom 01.08.2026

Tante Bertha kommt zu Besuch, um sich von dem Schock zu erholen, dass ihre Schwester nach Australien gezogen ist und ihren Pudel Bobby mitgenommen hat. Bertha liebte Bobby über alles. Schon bald überträgt sie ihre Zuneigung auf Corneil, der die zusätzliche Aufmerksamkeit zunächst genießt. Doch als sie beginnt, ihn mit Bobby zu verwechseln, versucht Corneil verzweifelt herauszufinden, wie er sie wieder loswerden kann.

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