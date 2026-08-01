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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 3vom 01.08.2026
Mondstich

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Corneil and Bernie

Folge 3: Mondstich

13 Min.Folge vom 01.08.2026

In dem benachbarten Wohnhaus geschehen seltsame Dinge, und Corneil ist überzeugt, einen Vampir gesehen zu haben. Zunächst glaubt Bernie ihm nicht, bis er den Vampir mit eigenen Augen sieht. Die Polizei hält ihre Geschichte für Unsinn, also machen sich Corneil und Bernie selbst daran, Beweise zu finden.

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