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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 2vom 01.08.2026
Ein Geistesblitz

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Corneil and Bernie

Folge 2: Ein Geistesblitz

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie hat wegen seiner schlechten Noten Nachsitzen bekommen. Damit ihm nicht langweilig wird, nimmt er Corneil mit. Als Corneil eine schwierige Chemieaufgabe löst, wird Bernie irrtümlich dafür gelobt und als Genie gefeiert. Damit beginnen seine eigentlichen Probleme. Wird Corneil ihm helfen können, sich aus dieser misslichen Lage zu befreien?

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