Staffel 1Folge 12vom 01.08.2026
200 Fuß unter der ErdeJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 12: 200 Fuß unter der Erde
12 Min.Folge vom 01.08.2026
Während einer Wanderung stoßen Corneil und Bernie mitten im Nirgendwo auf ein Fernsehteam. Zwei Höhlenforscher werden vermisst und müssen gerettet werden, bevor ein Geysir ausbricht. Bernies Hilfsangebot wird zunächst abgelehnt, doch die Aussicht auf Ruhm und Anerkennung ist für ihn zu verlockend. Zum Glück hat er Corneil an seiner Seite.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Corneil and Bernie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo