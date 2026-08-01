Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 9vom 01.08.2026
Wie ein Ei dem anderen

Wie ein Ei dem anderenJetzt kostenlos streamen

Corneil and Bernie

Folge 9: Wie ein Ei dem anderen

12 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil weigert sich, mit Bernie die neue Achterbahn „Verrückte Raupe“ zu fahren. Da kommt Frau Hamber zu Besuch, deren Hund Corneil zum Verwechseln ähnlich sieht. Später wundert sich Bernie über Corneils seltsames Verhalten. Liegt es an der kleinen Beule am Kopf, die er sich zuvor zugezogen hat? Oder steckt etwas ganz anderes dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Corneil and Bernie
StoryZoo & Friends

Corneil and Bernie

Alle 1 Staffeln und Folgen