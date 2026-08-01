Staffel 1Folge 11vom 01.08.2026
Das GeheimnisJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 11: Das Geheimnis
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Onkel Rico ist krank und bittet Bernie, an seiner Stelle Herrn Henson im Seniorenheim zu besuchen. Bernie ist wenig begeistert, aber Corneil besteht darauf. Herr Henson behauptet plötzlich, ihr Geheimnis zu kennen. Hat er Corneil etwa sprechen hören? Dabei gilt er doch als stocktaub! Oder haben Corneil und Bernie noch ein anderes Geheimnis?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Corneil and Bernie
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo