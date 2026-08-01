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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 18vom 01.08.2026
Doppelte Gefahr

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Corneil and Bernie

Folge 18: Doppelte Gefahr

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie ruft Corneil aus der Schule an und bittet ihn, sofort zu kommen – es sei ein Notfall! Der Schuldirektor hat ein Video beschlagnahmt, auf dem Corneil spricht. Um jeden Preis müssen sie das Band zurückbekommen. Doch Bernie hat Corneil nicht die ganze Wahrheit erzählt.

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