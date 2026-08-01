Staffel 1Folge 7vom 01.08.2026
Corneil verliebt sichJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 7: Corneil verliebt sich
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil ist Hals über Kopf in Beauty verliebt, die Pudeldame aus dem Erdgeschoss. Er versucht Bernie dazu zu bringen, mit deren Besitzerin Caroline auszugehen, damit er Zeit mit seiner großen Liebe verbringen kann. Doch erst nachdem Caroline ein Umstyling bekommen hat und Bernie plötzlich Interesse zeigt, beginnt Corneil, seine Gefühle für Beauty zu hinterfragen.
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo