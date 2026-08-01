Staffel 1Folge 16vom 01.08.2026
Landeier in der StadtJetzt kostenlos streamen
Corneil and Bernie
Folge 16: Landeier in der Stadt
13 Min.Folge vom 01.08.2026
Corneil und Bernie besuchen Bernies Cousins auf dem Land. Corneil hat große Schwierigkeiten, sich an das Landleben zu gewöhnen. Hunde schlafen dort draußen im Zwinger und sitzen ganz bestimmt nicht mit am Esstisch. Zu allem Überfluss soll er auch noch den Bauernhof vor einem Kojoten bewachen. Wie wird Corneil damit zurechtkommen?
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Corneil and Bernie
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Genre:Animation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: StoryZoo