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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 8vom 01.08.2026
Verflixt Nochmal!

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Corneil and Bernie

Folge 8: Verflixt Nochmal!

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Corneil und Bernie sind in einem Musikgeschäft, als Corneil verschwindet. Bernie glaubt, Corneil sei entführt worden, nachdem er einen ähnlich aussehenden Hund in einem Auto wegfahren sieht. John und Beth rufen die Polizei. Als Corneil später ganz normal nach Hause kommt, fürchtet Bernie, bestraft zu werden. Deshalb schmiedet er einen Plan, um als Held dazustehen – bis Corneil einige kleine Änderungen daran vornimmt.

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