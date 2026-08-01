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Corneil and Bernie

StoryZoo & FriendsStaffel 1Folge 6vom 01.08.2026
Unheimliche Begegnungen der Außerirdischen Art

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Corneil and Bernie

Folge 6: Unheimliche Begegnungen der Außerirdischen Art

13 Min.Folge vom 01.08.2026

Bernie will seinen Mitschülern beweisen, dass Außerirdische wirklich existieren, und überredet Corneil, sich als Alien zu verkleiden. Als Romeo am nächsten Tag der ganzen Schule von seiner Begegnung mit einem Außerirdischen erzählt, ist Bernie wütend, weil er nicht im Mittelpunkt steht, und treibt die Sache etwas zu weit.

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